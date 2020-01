Tra i partiti c'è poco da festeggiare. E il Governo tiene (almeno fino a estate 2021) (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’elettorato di sinistra è improvvisamente diventato di gusti semplici, si accontenta di poco. Da estimatore di sapori elettorali raffinati, elucubrazioni su voti disgiunti, pedigree dei candidati e politiche progressiste (rigorosamente d’importazione), si è svegliato come un qualsiasi elettore della becera destra che tanto dice di detestare. Insomma, è contento che il centro-sinistra abbia vinto in Emilia-Romagna, ossia una regione in cui governa dal 1970 (non da 70 anni, ditelo allo sgrammaticato leader leghista).La posta in gioco era certamente anche simbolica, persino metapolitica, ma alla fine conta chi ottiene un voto in più per governare due regioni. Il punto politico è dunque che il centro-sinistra ha perso una regione – la Calabria – e rivinto dove era scontato, più facile, che così fosse. Il segretario ... huffingtonpost

