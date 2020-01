Tour Down Under 2020, il bilancio dell’Italia. Il ritorno di Giacomo Nizzolo, il coraggio di Elia Viviani, la costanza di Diego Ulissi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Tour Down Under, prima corsa World Tour della stagione ciclistica, si conclude in maniera più che positiva per i colori azzurri. Non possiamo non partire parlando del 2° posto finale di Diego Ulissi, il quale coglie il suo secondo podio nella corsa a tappe australiana dopo quello del 2014. Giunto, ormai, ai 30 anni, il toscano è diventato un corridore solido e capace di competere sovente con i migliori al mondo. Da quanto è arrivato 3° alla Freccia Vallone, lo scorso 24 aprile, Diego sembra aver preso maggiore consapevolezza dei suoi mezzi. Da quel momento, infatti, l’ex due volte iridato tra gli junior ha vinto il GP di Lugano, il Giro di Slovenia con annessa una tappa e il Tokyo 2020 Test Event. Inoltre, si è anche piazzato 3° al Giro di Polonia, 5° al Giro di Germania, 4° al GP de Quebec, 2° al GP de Montreal e 6° al Giro dell’Emilia. Questo secondo posto al Tour Down ... oasport

