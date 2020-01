Torino Atalanta: Toloi è aggressivo su Belotti, il Gallo fatica (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Torino-Atalanta, Belotti ha sofferto l’aggressività di Toloi. I difensori della Dea non hanno quasi fatto respirare il Gallo Il Torino ha prodotto lo zero assoluto o quasi contro l’Atalanta, con Belotti che quindi non ha avuto modo di rendersi pericoloso. I granata non riuscivano a risalire il campo, con il pressing di Gasperini che stroncava la costruzione avversaria. Per ricevere palla e entrare nel vivo del gioco, Belotti veniva incontro e si defilava molto. In pieno stile Gasperini, però, i terzi dell’Atalanta erano bravi e aggressivi a seguirlo. Un esempio nella slide sopra: Belotti riceve palla nella propria metà campo, ma Toloi accorcia su di lui, recupera palla e avvia una ripartenza pericolosa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Torino Atalanta : Laxalt soffre costantemente a sinistra : Laxalt è uno dei giocatori del Torino che ha sofferto di più contro l’ Atalanta . Sul suo lato, Ilicic e Hateboer hanno dominato Oltre al brutto pallone perso che ha portato al primo gol, l’intera prestazione di Laxalt è stata altamente negativa. Sul suo lato, Ilicic e Hateboer hanno dipinto calcio, creando costantemente occasioni da rete. Sia su attacco consolidato che nelle ripartenze, la Dea perforava il lato sinistro granata. Un ...

Torino Atalanta : Lukic e Meite sono sovrastati in mezzo : Il pressing dell’ Atalanta ha surclassato Mazzarri. Lukic e Meite hanno patito in mezzo , il Torino ha perso tanti palloni Il Torino in mezzo ha schierato l’adattata coppia di centrocampo Lukic - Meite . Nella ripresa, l’ Atalanta ha dilagato, ma le chiavi del successo sono arrivate nella prima frazione. Il pressing a uomo della Dea ha infatti surclassato i granata, che non riuscivano mai a impostare dal basso. L’ Atalanta ...

Pagelle e Highlights 21^ giornata : Napoli-Juventus 2-1 - rinascita azzurra! Roma-Lazio - 1-1 : Acerbi risponde a Dzeko. Inter-Cagliari 1-1 - Nainggolan stoppa i nerazzurri. Torino -Atalanta 0-7 - tracollo granata. Fiorentina-Genoa 0-0. SPAL-Bologna 1-3 - primo gol per Barrow : Pagelle 21 giornata - Brescia-Milan daranno il via alla 21^ giornata di Serie A. Padroni di casa chiamati alla vittoria per cercare di risollevarsi dallo spettro e baratro retrocessione. Milan pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nelle ultime gare di campionato. Pioli si affiderà ancora una volta al 4-4-2, con tandem offensivo formato […] L'articolo Pagelle e Highlights 21^ giornata : Napoli-Juventus 2-1, rinascita azzurra! ...

Torino -Atalanta - Fifa o Pes? Mazzarri dalle stelle alle stalle - salvate Sirigu : storia di un risultato “folle” : Torino-Atalanta 0-7. No, non è una partita alla play station, è quello che è successo ieri sera nel campionato di Serie A. Tre gol di Ilicic, uno dei quali da centrocampo (per gentile concessione di un calciatore del Torino), due di Muriel nel finale oltre alle firme di Gosens e Zapata. Serata da dimenticare per la squadra di Mazzarri e sconfitta record per i granata, che sono riusciti ad eguagliare il risultato patito nel 1950 ad opera ...

Torino -Atalanta - Mazzarri ai giornalisti : “Inutile che mi facciate domande - siamo indifendibili” : È un Walter Mazzarri evidentemente deluso quello che si è presentato ieri sera in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Torino per 7 a 0 contro l’Atalanta: “Sono venuto qui – ha detto il tecnico granata – per il rispetto che ho nella stampa. È inutile che mi facciate domande , siamo indifendibili. La squadra va in ritiro a tempo indeterminato”. L'articolo Torino-Atalanta , Mazzarri ai giornalisti : ...

Torino -Atalanta 0-7 : “Gasperini non conosce rispetto” e “sospetti sul match contro la Spal” : La ventusima giornata del campionto di Serie A ha regalato un anticipo incredibile, continua la stagione impressionante dell’Atalanta con la squadra di Gasperini che quando è in giornata di grazia rifila almento 5 gol a partita gli avversari. E’ successo anche nella sfida contro il Torino, dominio totale del club nerazzurro che ha vinto incredibilmente con il risultato di 0-7, partita pazzesca del solito Ilicic che ha messo a ...

Atalanta travolgente - notte fonda per Torino : L' Atalanta riparte dopo l'incidente di percorso con la Spal e umilia il Torino che mai nella sua storia aveva subito uno 0-7 davanti al proprio pubblico, in aperta contestazione. Una partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dai bergamaschi, trascinati dai tre gol di Ilicic, l'ultimo dei quali, il quinto, realizzato dalla linea di meta' campo, dalla doppietta di Muriel e dalle reti di Zapata e Gosens. Una prova magistrale quella ...

Probabili formazioni 21^ giornata : Fiorentina-Genoa - Cutrone dal 1'. Atalanta- Torino - c’é Zapata! Roma-Lazio - riecco Kolarov e Correa. Napoli-Juve - Dybala dal 1' : Probabili formazioni 21 giornata - Archiviata la 20^ giornata con diversi colpi di scena, spazio al 21° turno di Serie A. Massima attenzione sul derby della Capitale tra Roma-Lazio . Giallorossi reduci dalla cocente sconfitta di Coppa Italia contro la Juventus, stesso discorso per la Lazio, sconfitta dal Napoli per 1-0. Occhio anche al posticipo tra Napoli-Juve ntus, […] L'articolo Probabili formazioni 21^ giornata : Fiorentina-Genoa , Cutrone ...

L’Atalanta vince 7-0 - ma il Torino non esonera Mazzarri : “Nelle difficoltà io non mollo”. E non molla il Torino : Walter Mazzarri resta sulla panchina granata nonostante il 7-0 subito dall’Atalanta. La squadra di Gasperini asfalta letteralmente il Torino , dominando dal primo al 90′, segnando con una tripletta di Ilicic (di cui uno da metà campo), con una doppietta di Muriel, con Gosens e Zapata. Il Torino finisce con due espulsi e una prestazione assurda. Lo stadio si svuota già ...

Torino - decisione presa dopo lo 0-7 con l’Atalanta : la squadra va in ritiro : Torino , decisione presa dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta: la squadra andrà in ritiro in vista della gara contro il Milan (dal nostro inviato) – L’Atalanta segna un solco nella stagione del Torino : peggior sconfitta casalinga della storia dei granata, con una decisione drastica presa dalla società. Il Torino , infatti, da stasera andrà in ritiro in vista della gara contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia: ...

VIDEO Ilicic gol da centrocampo : magia alla ‘Maradona’ in Torino-Atalanta : Un gol da cineteca da distanza siderale su punizione: questa la sintesi della rete di Ilicic valida per lo 0-4 in casa del Torino nell’anticipo serale della 21a giornata della Serie A di calcio, in cui l’Atalanta si è alla fine imposta per 0-7, salendo così a quota 38 in classifica, momentaneamente al quarto posto assieme alla Roma. Mattatore della serata proprio lo sloveno Ilicic, autore di una tripletta, completano il tabellino ...

