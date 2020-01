Tmw – Offerta Napoli per Pinamonti: è l’alternativa a Petagna. Le ultime, i dettagli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Offerta del Napoli per Pinamonti, sarebbe l'alternativa a Petagna. Il costo del cartellino è di 18 milioni di euro. La società ha proposto un quadriennale per il classe '99. L'articolo Tmw – Offerta Napoli per Pinamonti: è l’alternativa a Petagna. Le ultime, i dettagli proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

