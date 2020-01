tick | tickBOOM! | Ryan Heffington | coreografo per The OA | al lavoro sul film Netflix

tick, tick...BOOM!, Ryan Heffington, coreografo per The OA, al lavoro sul film Netflix (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sarà Rick Heffington, già coreografo per serie come The OA ed Euphoria, a occuparsi dei passi di danza presenti in tick, tick...BOOM! tick,tick...BOOM!, l'esordio alla regia di Lin-Manuel Miranda, potrà contare sulle coreografie di Ryan Heffington, l'artista che si è già occupato delle parti danzate di video musicali come Chandelier, il brano di Sia, e serie tv come THE OA. Il progetto, prodotto da Netflix, permetterà a Miranda di debuttare dietro la macchina da presa. tick, tick...Boom si basa sul musical ideato da Jonathan Larson, già autore di Rent, e avrà come protagonista l'attore Andrew Garfield. Ryan Heffington è conosciuto anche per esserci occupato delle coregrafie presenti in The OA, Euphoria e di spot televisivi come quelli per Apple e i profumi ... movieplayer

tick tickBOOM Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : tick tickBOOM