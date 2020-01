The Mandalorian: le incredibili ambientazioni virtuali in nuove foto (Di lunedì 27 gennaio 2020) nuove foto dal Virtual Production Supervisor di The Mandalorian mostrano il segreto delle ambientazioni mozzafiato della serie Disney+. La serie tv The Mandalorian, deve parte del suo enorme successo alle spettacolari ambientazioni virtuali in cui cala la sua storia. Prodotto da Disney+ e creato da Jon Favreau, lo show espande la saga di Star Wars approfondendo eventi a soli cinque anni di distanza dalle vicende di Il ritorno dello Jedi. Oltre ad aver conquistato il pubblico con il personaggio ribattezzato Baby Yoda, lo show ha anche perfezionato una modernissima tecnologia visiva e l'ha resa uno dei punti forti del progetto, come testimoniano le nuove foto pubblicate dal Virtual Production Supervisor Ian Milham. Invece di utilizzare il green screen ... movieplayer

Screenweek : Un video spiega come costruire con i #LEGO la nave #RazorCrest di #TheMandalorian la serie targata #DisneyPlus ambi… - il_bosone : #TheMandalorian è descritta da molti come la serie che ha saputo unire il #fandom spaccato di #StarWars. E la dimos… - sonocoseserie : #TheMandalorian: nuove immagini svelano la rivoluzionaria tecnologia con cui è stata girata la serie -