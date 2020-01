The Blue Print Network: nasce il primo gruppo italiano della comunicazione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel campo della comunicazione integrata nasce il primo gruppo italiano per dimensioni con 106 milioni di fatturato, 540 dipendenti diretti, una presenza capillare in Italia e un Network internazionale che copre 72 Paesi nei cinque Continenti. Questa alleanza, che prende il nome di The Blue Print Network, mette insieme tre operatori leader con attitudini complementari nel mercato allargato della comunicazione: Pomilio Blumm, Promomedia e Arti Grafiche Boccia (il gruppo che fa capo al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia). comunicazione, servizi, prodotti: The Blue Print Network dà vita a un progetto nuovo e innovativo che si rivolge a imprese, istituzioni, grandi comunità e consumatori garantendo una straordinaria competenza nella comprensione delle trasformazioni sociali e nell’elaborazione dei messaggi e delle azioni da mettere in campo. L'articolo The Blue Print Network: ... ildenaro

