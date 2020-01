Terremoto Turchia: Caritas Italiana in aiuto alla popolazione colpita (Di lunedì 27 gennaio 2020) Venerdi’ scorso la Turchia e’ stata colpita da un Terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter, che ha causato secondo le fonti ufficiali decine di morti e oltre 1.600 feriti. Caritas Turchia e la Caritas diocesana di Anatolia si sono attivate immediatamente, recandosi sul posto e cercando di capire quali azioni intraprendere a supporto delle persone piu’ fragili, in coordinamento con le autorita’ e le realta’ locali. “Siamo addolorati per questa tragedia che ha colpito molte famiglie turche e cercheremo di sostenere Caritas Turchia affinche’ possa in qualche modo portare un aiuto concreto e un sostegno a chi sta soffrendo”, ha dichiarato don Francesco Soddu, Direttore di Caritas Italiana. Caritas Italiana collabora da tempo con Caritas Turchia, sia nell’assistenza ai terremotati a seguito dei ricorrenti eventi sismici che ... meteoweb.eu

