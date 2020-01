Terremoto Marche, presentate 7.300 richieste contributo danni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ancona – Ricostruzione privata, nelle Marche le richieste di contributo presentate per danneggiamenti sono 7.314 a fronte di oltre 45.000 procedure attese. “Le maglie della rete che ha ingabbiato la ricostruzione cominciano ad allentarsi grazie al lavoro costante e puntuale fatto nell’ultimo anno dal commissario in totale collaborazione con governo, Parlamento e territori- spiega in una nota il commissario per la Ricostruzione Piero Farabollini-.” “In settimana pubblicheremo il dettaglio dei dati dove, per la privata e le scuole ordinanza 14, e’ evidente che, al di la’ di fake news e strumentalizzazioni, abbiamo piu’ che smosso le acque dimostrando che siamo sulla strada giusta”. Le richieste di contributo per danni lievi presentate nelle Marche sono 5.106 (il 33% circa di quelle attese) di cui 2.265 decretate e 2.471 in lavorazione, ... romadailynews

