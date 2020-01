Tennistavolo, l’Italia rischia di non vedere azzurri qualificati a Tokyo 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Preolimpico di Gondomar ha sancito la fine definitiva delle possibilità di qualificare le squadre azzurre del Tennistavolo ai Giochi di Tokyo 2020: l’Italia è fuori dalle magnifiche sedici sia al maschile che al femminile. Non resta ora che puntare sulle (residue) speranze di ottenere il pass in uno dei singolari o nel doppio misto. Il doppio misto pare la via più complicata da percorrere: per l’Italia, restano tre competizioni sulle quali puntare sul campo, ovvero le tappe del World Tour di Germania, Qatar e Giappone. Nei primi due casi i pass a disposizione sono 4 (due coppie) nell’ultimo sono due (una coppia): in Germania, nel fine settimana, a tentare l’impresa, che appare difficilissima, saranno Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin. Qualche speranza in più arriva invece nei singolari, dove i tanti posti assegnati alle Nazionali che hanno qualificato la ... oasport

