Tennis, Juan Martin Del Potro costretto ad operarsi nuovamente al ginocchio destro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un campione tanto talentuoso quanto sfortunato: l’argentino Juan Martin Del Potro deve rinviare ancora il suo rientro, nonostante sia lontano dai campi da Tennis da oltre sei mesi, per operarsi nuovamente al ginocchio destro. L’operazione effettuata lo scorso giugno infatti non ha sortito gli effetti sperati. Inizialmente il suo rientro era previsto a Delray Beach, ma il persistere dei problemi all’articolazione lo ha spinto a nuovi consulti medici, che hanno portato alla decisione di sottoporre l’argentino ad una nuova operazione che dovrebbe avere luogo nei prossimi giorni in Argentina. A questo punto, inoltre, è impossibile ipotizzare una data plausibile per il rientro alle gare del Tennista sudamericano, dato che i tempi di recupero saranno ovviamente resi noti soltanto dopo l’intervento. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... oasport

