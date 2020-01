Temeva lo sfratto dalle case popolari, pensionato si toglie la vita (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano Damiano Su quanto accaduto è scattata l'inchiesta per omicidio colposo Si è buttato dal terzo piano del palazzo Ater in cui abitava e si è tolto la vita. Ora, sulla morte di Riccardo Festari, messo comunale in pensione, la procura di Venezia ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo. Difatti, non si esclude che l’uomo abbia attuato questo tragico gesto perché ossessionato dalla possibilità di essere sfrattato, con la moglie, dalla casa popolare in cui abitava da 40 anni. I fatti sono accaduti lo scorso 25 gennaio, in zona Santa Marta in calle delle Terese (Venezia). Il pensionato di 76 anni si è lanciato giù dalla propria abitazione precipitando poco distante da un campetto dove alcuni ragazzi studenti universitari stavano giocando a basket. Sono stati loro a prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Vani sono stati i tentativi di salvare ... ilgiornale

