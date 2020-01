Tekken World Tour e SoulCalibur World Tour annunciati per aprire la stagione degli eSports nel 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo aver annunciato un nuovo personaggio per SoulCalibur 6, Bandai Namco attraverso un comunicato stampa annuncia l'inizio di due tornei mondiali di eSports dedicati a Tekken 7 e SoulCalibur 6.Il Tekken World Tour 2020 farà la sua prima tappa a Tokyo il 4 e 5 aprile con il Tekken Tokyo Masters. Tekken 7 riceverà anche un aggiornamento il 28 gennaio che include la tanto attesa feature MYREPLAY&TIPS e alcuni bilanciamenti. MYREPLAY&TIPS è uno strumento che mostrerà quando i giocatori avrebbero potuto fare una combo o una mossa speciale durante il proprio match. Non solo, darà anche informazioni aggiuntive sullo stile di gioco.Il SoulCalibur World Tour 2020 è iniziato a Tokyo lo scorso weekend.Leggi altro... eurogamer

