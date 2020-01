Tari: nuove tariffe nel 2020. La Toscana al quinto posto, fra le più care (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ultima indagine dell’Osservatorio Tasse Locali di Confcommercio nel 2019 collocava la regione Toscana al quinto posto nella classifica della Tari più salata con 240,7 euro di media pro capite, a Firenze si pagavano 235,10 euro (dati aprile 2019 Uil) firenzepost

FirenzePost : Tari: nuove tariffe nel 2020. La Toscana al quinto posto, fra le più care - Ketty57664851 : RT @73deva73: Come volevasi dimostrare il cdx. Con #salvini vince in 9 regioni su 10, ma con #Bonaccini l’onda salviniana si ferma (con il… - 73deva73 : Come volevasi dimostrare il cdx. Con #salvini vince in 9 regioni su 10, ma con #Bonaccini l’onda salviniana si ferm… -