Taglio dei Parlamentari: referendum il 29 marzo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Palazzo Chigi comunica che il prossimo 29 marzo gli italiani gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo per il Taglio dei Parlamentari. "Il Consiglio dei ministri - si legge nella nota della presidenza del Consiglio - su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo per l'indizione del referendum popolare sul testo di legge costituzionale che riduce il numero dei Parlamentari". Taglio Parlamentari, Salvini sul referendum: "È la scelta migliore". Ecco perché la pensa così Ecco perché Salvini ha salutato come una buona notizia il referendum sul Taglio delle poltrone Ora, per l’ufficialità bisognerà attendere il decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il referendum, non essendo abrogativo, non avrà bisogno di quorum, come prevede la costituzione: ... blogo

