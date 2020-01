Taglio dei parlamentari, il governo indica la data del 29 marzo per il referendum (Di lunedì 27 gennaio 2020) Taglio dei parlamentari, il governo indica la data del 29 marzo per il referendum Il Consiglio dei ministri ha indicato la data del 29 marzo 2020 per l’indizione del referendum sul Taglio dei parlamentari. La data sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte”, si legge nel comunicato stampa, “ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dalle due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019″. Lo scorso 23 gennaio, l’Ufficio centrale per il ... tpi

