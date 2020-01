Svelati i segreti della dieta di Cristiano Ronaldo: pesce spada, pollo e 5 pisolini al giorno per mantenere una forma fisica eccezionale [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il prossimo 5 febbraio, Cristiano Ronaldo compirà 35 anni. La sua carta d’identità dice che la carriera dell’attaccante della Juventus e della nazionale portoghese sembra avviarsi ai titoli di coda, ma la sua forma fisica e le sue prestazioni in campo lo rendono ancora tra i migliori calciatori del panorama mondiale. Ma dietro le scene di tanto successo, si nasconde un duro lavoro. A partire dalla dieta, fino agli esercizi e al riposo, Cristiano Ronaldo conduce il più rigoroso degli stili di vita (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Ronaldo può consumare fino a 6 pasti al giorno, con il pesce che rappresenta una grande parte della sua dieta. pesce spada, tonno e merluzzo sono i piatti preferiti dall’asso portoghese, che considera il pollo come “magico” per il suo alto contenuto di proteine e per i pochi grassi. A colazione, Ronaldo mangia ... meteoweb.eu

