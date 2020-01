Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs: programma, orario e tv (Di lunedì 27 gennaio 2020) Domenica 2 febbraio si giocherà il Super Bowl 2020, la Finale della NFL (il campionato statunitense di football americano, il più importante al mondo). All’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA) andrà in scena la LIV edizione della partita più importante dell’anno tra i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo e quello che genera il volume d’affari più grande: tanti soldi ruotano attorno a questa manifestazione che va oltre lo sport, la finestra perfetta per la pubblicità e che si distingue anche per l’Half Time Show (quest’anno il concerto di metà partita sarà tenuto da Jennifer Lopez e Shakira). Segui il Super Bowl 2020 in diretta streaming su DAZN A sfidarsi saranno le vincenti delle due conference. Da una parte 49ers, dall’altra Chiefs: le migliori due si fronteggeranno nella partita delle ... oasport

