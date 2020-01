Sulla facciata della Regione Lombardia hanno proiettato la classifica escort 2019 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sponsorizzazione o errore? La vicenda dello spot con la classifica escort 2019 proiettato su una delle pareti del palazzo della Regione Lombardia rischia di avere ripercussioni anche politiche. Qualche giorno fa, infatti, è comparso un video interattivo su uno dei muri principali della struttura, con tanto di resoconto dei voti ottenuti attraverso un noto portale dedicato che permette di fornire recensioni, in base alle esperienze personali. Il Partito Democratico chiede chiarimenti al presidente Attilio Fontana. LEGGI ANCHE > Feltri torna a parlare di governo «di gay» perché vuole esser libero di pagare una escort in contanti «Sul Pirellone abbiamo visto le scritte pro Family day, non ci aspettavamo certo di vedere su Palazzo Lombardia la pubblicità delle escort – ha detto a La Repubblica il consigliere regionale Pietro Bussolati (Partito Democratico) -. È vero che il ... giornalettismo

