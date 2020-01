Strade danneggiate dal maltempo, ecco il quadro dei lavori di somma urgenza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Alcune aree della Provincia di Salerno, in particolare i Comuni dei Monti Picentini e dei Monti Lattari, sono state interessate dalle copiose piogge del 20 e 21 Dicembre, in seguito alle quali si sono verificati danni che hanno comportato anche la chiusura di alcune Strade. “Ovviamente la Provincia di Salerno, attraverso il settore Viabilità e Trasporti – afferma il Presidente, Michele Strianese – ha avviato subito lavori di somma urgenza per risolvere il prima possibile tutti i disagi che hanno colpito le nostre comunità”. Di seguito il quadro della situazione: 1) Lungo la SP 26/a nel comune di San Cipriano Picentino, lavori finalizzati alla riapertura del tratto stradale di collegamento tra San Cipriano Capoluogo e la località Filette. Attualmente, gli interventi sono in fase avanzata di esecuzione, ma sospesi per ... anteprima24

