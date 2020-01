Storie Italiane, Eleonora Daniele diretta interrotta. Lei: “Non so se…” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Eleonora Daniele chiude in anticipo la diretta di Storie Italiane: al suo posto il TG1 La puntata andata in onda oggi, 27 gennaio, di Storie Italiane è stata più breve del solito ed è finita prima. La conduttrice Eleonora Daniele, infatti, dopo aver affrontato come di consueto sia pesanti argomenti di cronaca che argomenti più leggeri di gossip ha dovuto annunciare l’interruzione del programma. Il motivo della chiusura anticipata non è stato nulla di allarmante ma il dover dare la linea al Tg1 speciale perché essendo oggi il giorno della memoria, la Rai ha deciso di trasmettere le celebrazioni di questa giornata, a partire dalle 10.55 quindi, in diretta dal Quirinale è stato mandato in onda il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oltre che altre testimonianze dei sopravvissuti. Eleonora Daniele quindi ha chiuso circa un’ora prima, intorno alle 11.00, ... lanostratv

wbrunabi : @barbaradipalma @storie_italiane @eleonoradaniele Come giornalista sei molto brava e fai capire bene ciò che accade… - storie_italiane : Lasciamo la linea alla diretta dal @Quirinale per le celebrazioni del #GiornodellaMemoria alla presenza del Capo de… - storie_italiane : “La giornata della memoria non rievoca solo il dolore ma la consapevolezza che quell’orrore non può tornare” Don Ga… -