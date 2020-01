Stefano De Martino e Belen accusati di rapina: colpo di scena in tribunale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez accusati di rapina aggravata: la clamorosa sentenza in tribunale Guai in vista per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia ha ritrovato finalmente serenità dopo anni in cui è stata separata, ma adesso deve affrontare una questione di natura legale. C’è stato un vero e proprio colpo di scena nel processo a carico di Stefano De Martino e Belen per l’aggressione ai paparazzi avvenuta otto anni fa a Palmarola. Il pubblico ministero ha contestato ai due conduttori televisivi e protagonisti della cronaca rosa il reato di rapina aggravata. Nel corso delle udienze sono emersi nuovi dettagli riguardo la dinamica dei fatti. Belen e Stefano rischiano di finire davanti al tribunale e non più al giudice monocratico. Quest’ultimo ha trasmesso gli atti alla Procura per la riqualificazione del capo d’imputazione. Proprio in questi ... lanostratv

