Stefano Bonaccini: chi è il nuovo governatore dell’Emilia-Romagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano Bonaccini: chi è il nuovo governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è il nuovo governatore dell’Emilia-Romagna. In carica dal dicembre 2014, è stato confermato presidente della Regione alla elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Bonaccini, esponente del Partito Democratico, ha raccolto il 51,33 per cento di voti, a fronte del 43,76 per cento della sua principale sfidante, Lucia Borgonzoni, candidata leghista sostenuta dalla coalizione di centrodestra. Il successo del governatore uscente rappresenta una vittoria del centrosinistra non solo in Emilia-Romagna, ma anche a livello nazionale: è così scongiurato infatti il rischio di una crisi di governo, che sarebbe stata probabile in caso di vittoria della Lega in una regione considerata “roccaforte rossa”. Chi è Stefano Bonaccini Stefano Bonaccini è un esponente del centrosinistra emiliano di lunga ... tpi

