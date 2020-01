Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 27 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Appuntamento a questa sera, lunedì 27 gennaio, con una nuova puntata di Grande Fratello Vip su Canale5: ecco le anticipazioni di oggi Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 27 gennaio, a partire dalle 21:25 con Grande Fratello Vip. Non ci sarà il televoto, visto che la produzione l’ha voluto annullare dopo che Barbara Alberti che ha … L'articolo Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 27 gennaio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

arekmilik9 : Questa è la vittoria di tutti... di una grande Città e di un grande gruppo. Noi siamo il Napoli. La notte è azzurra… - chetempochefa : ??Stasera vi aspetta una grande domenica a #CTCF su @RaiDue con @fabfazio, #LilianaSegre, @robertosaviano,… - pietroraffa : Non so voi, ma guardo la Rai con grande sospetto. Sempre. Anche stasera. #maratonamentana -