“Spero ti venga il Coronavirus”: insulti sul campo da calcio a un ragazzino cinese (Di lunedì 27 gennaio 2020) insulti a un ragazzino cinese sul campo da calcio: “Spero ti venga il Coronavirus” insulti sul campo da calcio perché cinese: “Spero ti venga il Coronavirus“. È quanto successo a un ragazzino dell’Asd Cesano Boscone Idrostar, una squadra di calcio del milanese, a cui durante la partita il capitano della squadra avversaria ha augurato di contrarre il virus che si ha mietuto già diverse vittime in Cina. A denunciarlo è lo stesso giocatore su Facebook, in un post condiviso anche dalla pagina social della sua squadra. “In tutto questo tempo che ho giocato con l’Idrostar non mi era mai capitato di ricevere insulti razziali. Siamo nel 2020 e ancora c’è gente che insulta le persone cinesi, le persone di colore…”, scrive il ragazzino. “‘Spero che ti venga il virus come ci sono nei mercati in Cina’. Dopo questa frase ... tpi

