‘Sotto il vestito niente…’: Elodie a cena con l’amico senza mutandine? Le foto peccaminose (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elodie Di Patrizi pronta per il Festival di Sanremo 2020 Mancano pochi giorni all’uscita del nuovo album di Elodie che, a differenza degli latri collega sanremesi ha deciso di anticiparla di un paio di settimane. Come ben sapete la Di Patrizi parteciperà alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana, la seconda della sua carriera. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è in fermento supportata dalla vicinanza del fidanzato Marracash, il rapper siciliano che le ha rubato il cuore l’estate scorsa. La cantante senza biancheria intima a cena con Stash? Ma qualche settimana fa, Elodie è andata a cena con un suo grande amico, ma anche collega Stash. Ricordiamo, infatti, che i due artisti sono nati entrambi nel talent show Amici di Maria De Filippi. Lui è tornato nella scuola con il ruolo di professore di canto, mentre la Di Patrizi ha spiccato il volo nel ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Sotto il vestito niente...': Elodie a cena con l'amico senza mutandine? Le foto peccaminose - - biggestririfans : non arrabbiarti, non ti ho spostato io il tuo pigiama, sarà finito sotto qualche vestito, aspetta che ti aiuto a ce… - squagghiato : Boh ma vi pare normale che alle otto di sera la prof si rinviene che io e **** dobbiamo metterci a fare la relazion… -