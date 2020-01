Sorrento da sogno, mister Maiuri si gode il secondo posto: “Grande percorso” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSorrento (Na) – Si era partiti per cercare la salvezza ma con l’eroico successo ottenuto, dopo una settimana difficilissima, dal Sorrento a Fasano ha regalato ai costieri un secondo posto più che meritato viste le capacità di un gruppo sano e compatto capitanato da uno dei tecnici più bravi e preparati, qual è Enzo Maiuri, che in vista del match con il Taranto analizza ogni aspetto: “Sabato la mia squadra ha risposto benissimo dopo una settimana difficile in cui abbiamo avuto Costantino out e undici ragazzi con la febbre. Ci siamo allenati anche in nove. Ho visto una bella prestazione e ritengo che la vittoria sia stata meritata. Sono contento”. La settimana: “Mi aspetto di recuperare i calciatori che non hanno preso parte alla gara di sabato. Non possiamo prescindere da nessuno: serve l’aiuto di tutti”. Rischio vertigini: “Siamo secondi e ... anteprima24

