Sono le Venti sul Nove, il virologo Pregliasco sul coronavirus: “Uscito da laboratorio? Ipotesi teorica. Si sta già lavorando a un vaccino” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “È vero che è meglio fare di più, ma quello che già stanno facendo in Cina è una cosa inusitata, mai fatta prima. Speriamo che gli effetti siano positivi. Chiudere e circoscrivere la possibilità di spostarsi di milioni di persone è l’unica possibilità in una situazione di rischio pandemia, cioè nella situazione per cui un virus possa diffondersi ad esempio come successe con l’influenza spagnola nel 1918”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco a Peter Gomez su Sono le Venti, il nuovo programma in onda sul Nove tutti i giorni dalle 19:53, sul coronavirus che si sta diffondendo in Cina. “Virus uscito da un laboratorio? Conoscevamo il laboratorio di Wuhan, ed è uno dei migliori laboratori di alta sicurezza per la manipolazione degli agenti virali e batterici ad alto rischio. Ma è un’ipotesi teorica, conoscendo il tipo di virus, penso siano virus che si ... ilfattoquotidiano

