Sondaggi elettorali Tecnè: Lega perde mezzo punto, risale il Pd (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Lega perde mezzo punto, risale il Pd La settimana appena conclusasi ha visto la Lega calare nei consensi e il Pd rialzare la testa. I dati sono quelli raccolti dai Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire tra il 23 e il 24 gennaio. Il Carroccio, rispetto alla precedente rilevazione, perde mezzo punto scendendo al 31,7%. I dem invece segnano un incoraggiante +0,3 e salgono al 19,4%. Letto oggi, il Sondaggio Tecnè sembra essere un prodromo di quanto poi sarebbe avvenuto domenica sera in Emilia Romagna, dove il muro rosso ha retto l’urto della fallita spallata salviniana. Tornando ai Sondaggi elettorali nazionali, Tecnè segnala il Movimento 5 Stelle ancora in calo: i pentastellati perdono lo 0,2 e scivolano al 15,1%. Le dimissioni di Di Maio non bastano ad allontanare lo stato di crisi in cui versa il Movimento e che il voto regionale di ieri ... termometropolitico

