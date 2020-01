Soccavo, trovata carcassa di pitbull morto da 6 mesi, ipotesi combattimenti clandestini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il corpo di un pitbull, deceduto da diversi mesi, è stato trovato in un terreno isolato nella zona di Soccavo, nella zona ovest di Napoli. Era avvolto in un lenzuolo. Sconosciute le cause della morte, ma non si esclude l'ipotesi dei combattimenti clandestini tra cani: nel vicino Rione Traiano i pitbull venivano usati anche come vedetta per le piazze di spaccio. fanpage

