Smog Lombardia, Sala: “Domenica 2 febbraio a Milano stop alle auto” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Domenica 2 febbraio Milano sara’ chiusa alla circolazione delle auto. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook, in un post in cui spiega che “le condizioni attuali” dell’aria in citta’ “mi inducono a intervenire in modo contingente”. “Ho chiesto agli uffici di verificare i dettagli operativi e domani saremo piu’ precisi- ha proseguito – Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in citta’ a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici”. I valori del Pm10 infatti “hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell’aria. Quella per l’ambiente e’ una battaglia di lungo periodo, che si realizza attraverso ... meteoweb.eu

