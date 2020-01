Situazione allarmante nel Corno d’Africa, il Kenya colpito dalla più grande invasione di locuste della storia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alcune nazioni del Corno d’Africa sono state colpite dall’invasione di locuste. Già Etiopia e Somalia dall’invasione hanno subito danni incalcolabili ora la nazione che sta vivendo una Situazione dichiarata dalle autorità estremamente allarmante è il Kenya. Secondo quanto riferito il Kenya in questi giorni è colpita dalla più grande invasione di locuste della storia. A denunciare quanto sta accadendo nella nazione africana l’Onu. Gli esperti dell’Onu riferiscono che le locuste provengono dallo Yemen, attraversano il Mar Rosso e invadono le nazioni africani. Questi insetti riesco a percorre al giorno anche 150 chilometri e possono mangiare l’equivalente del proprio peso ogni giorno, Secondo gli scienziati dell’Onu, l’invasione nelle prossime ore colpirà anche Sud Sudan e Uganda. Le autorità locali hanno fatto sapere che per fermare servono 70 milioni di dollari di ... baritalianews

