Sinisa Mihajlovic | Nuovo ricovero in Ospedale – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic | Nuovo ricovero in Ospedale per il tecnico del Bologna, dopo il trapianto di midollo ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia – VIDEO Sinisa Mihajlovic è stato nuovamente ricoverato, stamani, presso l’Istituto di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Leggi anche: Sinisa Mihajlovic si confessa a “Verissimo” – VIDEO Dopo il trapianto avvenuto un … L'articolo Sinisa Mihajlovic Nuovo ricovero in Ospedale – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

LegaSalvini : MIHAJLOVIC STA CON SALVINI? E LA CONSIGLIERA COMUNALE DI BOLOGNA CHIEDE IL RITIRO DELLA CITTADINANZA ONORARIA… - matteosalvinimi : GRAZIE Sinisa Mihajlovic, grande campione, uomo coraggioso! - matteosalvinimi : Grande uomo, grande sportivo, grande guerriero. Grazie a nome di tanti uomini dello sport, dello spettacolo e della… -