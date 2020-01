Siciliani d’America, delegazione a Palermo: incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha incontrato alcune delegazioni di associazioni siciliane provenienti da Boston Massachussettes, Chicago, Hartford Connecticut, New York, New Jersey,Philadelphia e dal Texas, rappresentate dalla Confederazione Siciliani Nord America in occasione del pranzo di benvenuto organizzato dalla Federazione Siciliana del New Jersey. Il Governatore Siciliano nel suo intervento di saluto ha voluto evidenziare di quanto sia importante ricollegare quel ponte tra l’Istituzione regionale con i Siciliani residenti all’ estero, interrotto dalle passate amministrazioni, evidenziando inoltre che egli rappresenta tutti i corregionali anche coloro che non lo hanno votato. “ La Sicilia in questo momento ha bisogno di Voi, è importante il vostro contributo.La missione di questi giorni ha un significato, che è quello di promuovere potenziali ... ildenaro

Siciliani d’America Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Siciliani d’America