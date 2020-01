Sicilia, autotrasportatori annunciano il blocco dei porti per 5 giorni a febbraio. La richiesta di un tavolo dopo i rincari dei noli marittimi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scaffali dei supermercati quasi vuoti, code alle pompe di benzina, caos nelle autostrade e blocco di partenze e arrivi nei principali porti. Gli autotrasportatori Siciliani, che si riconoscono nella sigla Aias, hanno annunciato uno stop di cinque giorni che dovrebbe scattare la mezzanotte del 13 febbraio e andare avanti fino al 18. Quasi una settimana di protesta in cui promettono di fermare le attività nei porti di Palermo, Catania e Messina, oltre che presidiare i principali snodi viari, nel tentativo di mettere spalle al muro il governo Conte e quello regionale guidato da Nello Musumeci. In tal senso, mentre dall’assessorato regionale alle Infrastrutture arrivano rassicurazioni, nell’agenda della ministra Paola De Micheli e del suo vice Giancarlo Cancelleri ci sarebbe già la data per un incontro. Forse venerdì. In tempo per far rientrare la protesta. Anche se i diretti ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Sicilia, autotrasportatori annunciano il blocco dei porti per 5 giorni a febbraio. La… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sicilia, autotrasportatori annunciano il blocco dei porti per 5 giorni a febbraio. La richiesta di un tavolo dopo i ri… - rubinos099 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, autotrasportatori annunciano il blocco dei porti per 5 giorni a febbraio. La richiesta di un tavolo dopo i ri… -