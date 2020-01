Si provano i tram a Napoli Est, ma nella zona collinare è caos trasporti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La città sta pagando un prezzo troppo alto a causa degli effetti dell’incidente sulla linea 1 della metropolitana”. Così interviene il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla situazione mobilità nel capoluogo campano. Mentre a Napoli Est incominciano le prove generali per il ripristino del servizio tram, che dovrebbe ben presto collegare San Giovanni a Teduccio con Piazza Municipio, nella zona collinare della città è ancora caos trasporti. La linea tram, che proprio in queste ore sta vedendo le sue prove generali al Corso San Giovanni nel quartiere alle porte della periferia orientale di Napoli, riprende una storica tratta che collegava negli anni 90 la città con il suo hinterland vesuviano prima della metropolitana. Se a Napoli Est si prova a fare qualcosa in termini di mobilità tutt’altro discorso riguarda la zona collinare della ... anteprima24

