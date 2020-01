Shoah: Padova, domani Giornata della Memoria all'Università (Di lunedì 27 gennaio 2020) Padova, 27 gen. (Adnkronos) - Anche quest’anno l’Università di Padova vuol onorare la Giornata della Memoria offrendo agli studenti e alla cittadinanza un momento di approfondita riflessione su dinamiche e protagonisti della persecuzione antiebraica, accompagnato da un raro ascolto musicale. Alle or liberoquotidiano

luciamarcuzzo08 : Quinto IC di Padova “Donatello”. I ragazzi ricordano la Shoah - MarcoOrlandi67 : RT @Tg3web: A Padova, in vista del Giorno della Memoria sono state posate nuove pietre d'inciampo per ricordare tre vittime della Shoah, de… - zazoomnews : Shoah: Padova le celebrazioni per il Giorno della memoria - #Shoah: #Padova #celebrazioni #Giorno -