Shoah: ddl Lega, fondo di 5 milioni per viaggi memoria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato un disegno di legge” con il quale “proponiamo che, dal prossimo anno scolastico, per le ultime due classi delle scuole superiori italiane, sia messo a disposizione un fondo di 5 milioni di euro, con il quale finanziare viaggi della memoria in quei campi di concentramento dove l’antisemitismo ha raggiunto il suo picco più atroce. Siamo consapevoli che già esistono simili progetti, sia a livello nazionale che regionale che però, viste le limitate risorse stanziate coinvolgono soltanto pochi studenti ogni anno”. Lo annuncia la senatrice della Lega Daisy Pirovano, prima firmataria del testo sottoscritto anche da Erica Rivolta e dal capogruppo Massimiliano Romeo.L'articolo Shoah: ddl Lega, fondo di 5 milioni per viaggi memoria CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Shoah: ddl Lega, fondo di 5 milioni per viaggi memoria... -