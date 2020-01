Shoah: a Milano cerimonia all’ex albergo Regina, ‘Giorno Memoria sia tutti giorni’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Sono iniziate all’ex albergo Regina di via Silvio Pellico, quartiere generale dei nazisti dal 1943, le celebrazioni del Giorno della Memoria a Milano. Sotto la lapide che ricorda un luogo di torture e assassini, da cui partirono gran parte degli ordini per compiere stragi di civili o deportare gli ebrei, le istituzioni hanno posto le tradizionali corone nella cerimonia di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario. “Per 65 anni Milano ha rimosso l’esistenza di questo luogo di torture. Una rimozione grave, pericolosa, risolta solo con la posa di questa targa”, ha spiegato Roberto Cenati, presidente del Comitato Antifascista. “Il Giorno della Memoria – ha aggiunto – non deve essere un rituale, dovrebbe riguardare tutti gli altri 364 giorni dell’anno e avviare una riflessione sui pericoli ... calcioweb.eu

