Serie B, il Benevento ‘vede’ la promozione. Esonerati Zanetti e Muzzi (Di martedì 28 gennaio 2020) Serie B, i risultati della ventunesima giornata. Il Benevento ritrova il successo. Perdono in casa Pordenone e Crotone. ROMA – Serie B, i risultati della ventunesima giornata. Primo successo nel nuovo anno per il Benevento che è riuscito a superare nel finale il Cittadella e allungare su Pordenone e Crotone, entrambe k.o. in casa rispettivamente contro Pescara e Spezia. Per gli abruzzesi si tratta del primo successo con Legrottaglie in panchina mentre i liguri sono all’undicesimo risultato utile consecutivo. In zona play-off hanno vinto Salernitana (2-1 al Cosenza) e Frosinone (0-1 ad Ascoli). Primo successo sulla panchina del Perugia per Cosmi (1-0 ai danni del Trapani). Pari per Virtus Entella e Chievo Verona. Nella parte bassa nessuno si è mosso con il Livorno che sembra essere condannato alla retrocessione. fonte foto ... newsmondo

Eurosport_IT : Benevento imprendibile, a +15 sul Pordenone; rinascita Frosinone ad Ascoli, che esonera Zanetti #SerieB - CarlKarl10 : 21a giornata Serie BKT - Cittadella-Benevento - Lega B - zona_calcio : Serie B, Benevento a parte regna un equilibrio incredibile. Classifica cortissima: La Serie B di quest’anno è indec… -