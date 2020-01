Selfie e foto in posa sui binari di Auschwitz, il Museo: “Abbiamo l’obbligo di reagire” (Di lunedì 27 gennaio 2020) In occasione della Giornata della Memoria e su richiesta di alcuni lettori, Fanpage.it ha chiesto al Museo di Auschwitz un commento sulle migliaia di foto in giro sui social network che ritraggono visitatori in posa e sorridenti sui binari della morte e che ad alcuni utenti appaiono "irrispettose": "Si tratta di incidenti. Non possiamo impedire di scattare foto in questo luogo, ma se vediamo comportamenti inappropriati abbiamo l'obbligo di reagire". fanpage

