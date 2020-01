‘Sei illegale, ti sono cresciute?’: Justine Mattera peccaminosa, seno in vista trattenuto da una rete metallica [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Justine Mattera e le nuovo foto osè Justine Mattera è tornata a condividere su Instagram delle foto davvero osè. La nota soubrette americana che abita in Italia dai primi Anni Novanta,ha postato alcuni scatti presi dal backstage di uno shooting fotografico realizzato in questi giorni. Immagini bollenti che, a differenza delle precedente occasioni, non hanno convinto proprio tutti i seguaci. Per quale motivo? Un follower in particolare ha scritto che o il fotografo è molto alto oppure che le foto che si vedono su IG non la rendono proprio. La soubrette americana si supera su IG: foto bollenti durante uno shooting Nel primo scatto è possibile vedere la sosia di Marilyn Monroe indossare un costume molto sexy, che le lascia intravedere il seno. Inoltre è possibile vedere la carnagione bianca, le forme perfette nonostante i 48 anni e i capelli folti della soubrette statunitense, curata da ... kontrokultura

