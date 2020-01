Sconcerti: Gattuso ha dato umiltà al Napoli, gli ha restituito dignità (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Juve perde, ma lo fa nel modo peggiore possibile, sbagliando, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Sarri sbaglia a mettere insieme le tre punte che non hanno fatto altro che dare maggiori riferimenti al Napoli. Era una Juve matura per perdere, ma non lo avevamo capito, era anzi sembrata nella classica fase di crescita Sarri. Qualcosa gli è morto dentro, un vuoto grande come la vanità della vecchia attrice, convinta che basti la classe per dare carattere alle battute. Napoli-Juve è stata la partita degli opposti, per ogni errore di Sarri e dei bianconeri, gli azzurri hanno messo a segno un piccolo capolavoro Gattuso ha fatto l’opposto, ha dato umiltà al Napoli restituendogli dignità. Ha giocato quasi soltanto sull’avversario, senza inventare niente, ripetendo con cuore una partita duramente studiata. Un uomo su tutti ha brillato al San Paolo, secondo Sconcerti, un uomo ... ilnapolista

