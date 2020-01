Scomparso da Monreale, Davide Cimino ritrovato dopo 6 giorni (Di lunedì 27 gennaio 2020) È stato ritrovato Davide Cimino, Scomparso da San Martino delle Scale, frazione di Monreale il 22 gennaio scorso. I familiari di Davide Cimino possono ora tirare un sospiro di sollievo dopo che per giorni non hanno avuto più notizie del familiare. Davide Cimino, 28 anni, si era allontanato dalla casa di Piano Geli in cui vive con la famiglia. Aveva detto che sarebbe tornato alle 20 ma non ha più fatto ritorno. Oggi, attorno alle 7 del mattino, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato nei pressi del Teatro Politeama di Palermo. Gli agenti gli hanno chiesto di esibire i documenti, e Davide ha confermato che si trattava della persona scomparsa a San Martino delle Scale. Il fratello aveva lanciato nel giorni scorsi un accorato appello a chiunque poteva dare una mano nelle ricerche del ragazzo. Intanto la famiglia aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Monreale. “Finalmente ... direttasicilia

