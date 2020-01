Sci alpino, slalomisti azzurri all’esame della pista tabù di Schladming. Vinatzer e Gross ci provano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel panorama del Circo Bianco ci sono piste peggiori a livello statistico, ma la Planai di Schladming non è sicuramente una tra quelle che più hanno sorriso ai colori italiani. Due soli podi nelle sette discese disputate, uno nei quattro supergiganti, ancora uno nei quattro giganti e due sole vittorie nelle 24 gare di slalom che si sono corse ed in entrambi i casi con il leggendario Alberto Tomba. L’ultimo successo, quindi, è datato 8 gennaio 1998, mentre l’ultimo podio è datato 27 gennaio 2015 con il secondo posto di Stefano Gross alle spalle di Aleksandr Khoroshilov. In poche parole, dunque, la Planai è risultata particolarmente ostica per gli sciatori azzurri. I nostri alfieri saranno in grado di invertire questo trend nella gara di domani sera? Come sempre il pendio austriaco sarà esaltato dalla luce dei riflettori, con la prima manche che scatterà alle ore 17.45, quindi ... oasport

Fisiofficial : BASSINO IMPECCABILE ANCHE NEL SUPERG DI BANSKO: SOLO SHIFFRIN RIESCE A FARE MEGLIO DI LEI. LA CUNEESE FESTEGGIA IL… - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - RaiSport : ??Tripletta azzurra ???? a #Bansko Trionfo di Elena #Curtoni davanti a @BassinoMarta e @FedeBrignone Leggi la notiz… -