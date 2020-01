Sci alpino, ‘Slalom Parallelo’ Varettoni-Alfieri: Kilde, salgono le quotazioni. Italia donne, tecnica al potere. Ma questa Shiffrin… (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 ha appena scollinato oltre metà stagione e a livello maschile la sfida per la sfera di cristallo continua a essere aperta e impronosticabile; a livello femminile, il lungo weekend di Bansko ha regalato gloria imperitura all’Italia, ma anche lanciato Mikaela Shiffrin verso la conquista del quarto trofeo assoluto. È giunto il momento, per noi, della tredicesima puntata di “Slalom parallelo”, sorta di botta e risposta tra Silvano Varettoni e Camilla Alfieri sulle stesse domande (ma senza conoscere l’uno le risposte dell’altra). Bansko: un diluvio di emozioni in casa Italia. Vi lascio libertà di espressione… Silvano Varettoni: “Cosa vi avevo detto settimana scorsa? Bansko, Bad Kleinkirchheim, La Thuile. Sono piste da Italiane, molto difficili. Certo, secondo me quella bulgara non è proprio una discesa, se non nella parte alta. ... oasport

