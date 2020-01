Sci Alpino, otto le azzurre convocate per Sochi. Torna Sofia Goggia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le sciatrici azzurre che tanto stanno incantando in questa stagione sono pronte per una nuova sfida sulla pista di Rosa Khutor a Sochi, in Russia. Questi i nomi delle otto convocate, annunciati pochi minuti fa da Fisi.org: Federica Brignone, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Laura Pirovano, Verena Gasslitter e la rientrante Sofia Goggia. La campionessa olimpica, al ritorno in gara dopo la caduta a Bansko, tornerà in gara con un parastinco apposito che la proteggerà nelle prossime competizioni. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Il parastinco è dotato di uno spessore vuoto all’altezza della tibia che mi permetterà di ripararmi dai colpi. Sento ancora un po’ dolore ma la situazione sta migliorando. Si è trattatato di una caduta fortunatamente senza alcuna torsione alle ginocchia, tuttavia andavo alla velocità di 105 km/h e gli sci ... oasport

