Sci Alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Schladming (Di lunedì 27 gennaio 2020) Fisi.org ha da poco diramato i convocati dell’Italia per lo slalom che si terrà domani sera a Schladming, in Austria. Questi i nomi: Riccardo Tonetti, Stefano Gross, già 2° qua nel 2012 e nel 2015, Francesco Gori, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Federico Liberatore, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli. Ricordiamo che l’Italia qua non vince dal 2012, quando Christof Innerhofer si impose nel SuperG. Il grande Alberto Tomba, invece, vinse lo slalom di Schladming nel 1997 e nel 1998. Due podi, su questa pista, anche per Manfred Moelgg, il quale fu 2° nel 2004 e 3° nel 2008. L’appuntamento è per martedì sera alle ore 17,45 quando andrà in scena la prima manche, l’atto conclusivo è previsto, invece, per le ore 20.45. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI Alpino Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... oasport

