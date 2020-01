Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la “Valanga Rosa” alla conquista di Bansko. Italia in vetta alla classifica per nazioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ stato un fine settimana indimenticabile per il settore femminile dello sci alpino Italiano. In quel di Bansko l’Italia ha recitato il ruolo di assoluta protagonista, prendendosi in questo modo la vetta della classifica per nazioni. Un sorpasso all’Austria arrivato grazie ad una serie di risultati incredibili con una vittoria e altri quattro podi. Un bottino che addirittura poteva essere anche più cospicuo e leggendario con un pizzico in più di fortuna nel super-G di ieri, vista l’uscita di Brignone (era in testa) a poche porte dal traguardo. Le indicazioni per un weekend da leggenda erano già arrivate il venerdì nella prima discesa in programma, che recuperava quella cancellata in Val d’Isere. Federica Brignone ha sfiorato la vittoria, battuta solo da Mikaela Shiffrin, tornata a trionfare in Coppa del Mondo (doppietta con il super-G di ieri), ma è il ... oasport

