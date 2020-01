Sci alpino, Classifica Coppa del Mondo per Nazioni: l’Italia femminile vola in testa! Le azzurre inseguono il trofeo (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Italia è balzata in testa alla Classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile. Le azzurre si sono letteralmente scatenate nel weekend di Bansko: tripletta nella seconda discesa (Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone), secondo posto di Brignone nella prima discesa, seconda piazza di Bassino in superG senza dimenticarsi i tanti piazzamenti tra le 10 e in generale tra le 30 di tutte le nostre sciatrici. L’apoteosi in terra bulgara ha permesso al nostro movimento di issarsi al comando della speciale graduatoria con 2796 punti, scavalcando così una super potenza come l’Austria (2590) mentre la Svizzera insegue in terza posizione (2111). La stagione delle azzurre si sta rivelando davvero sbalorditiva a suon di vittorie e di podi, conquistati non con un solo fenomeno ma con una varietà di atlete da fare invidia a qualsiasi avversaria. La ... oasport

